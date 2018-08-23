В Одесі жінок і дітей використовували для легалізації перебування в Україні іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Одеській області поліція викрила схему незаконної легалізації перебування іноземців на території України з допомогою жінок і дітей. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, передає УНН.
“Група чоловіків організувала незаконну схему, за якою надавала платні послуги іноземцям за отримання ними громадянства України. За свої послуги вони отримували від замовників від 5 до 10 тис. дол.”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, троє правопорушників були затримані працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.
Зловмисники підшукували жінок, які самостійно виховували дітей, та, використовуючи їх скрутне матеріальне становище, пропонували за гроші внести зміни у свідоцтво про народження дітей, де визнати батьківство за іноземцями. Якщо матері погоджувалися, вони передавали зловмисникам оригінали паспортів і свідоцтв про народження дітей. Внесені зміни надавали іноземцям право на подальшу легалізацію свого перебування в Україні. Жінки ж за фіктивне “батьківство” отримували від зловмисників від 300 до 500 доларів США.
Також жінки вступали у фіктівні шлюби з іноземцями для подальшої легалізації перебування на Україні.
Під час обшуків за місцем проживання чоловіків було виявлено та вилучено оригінали та копії документів, які свідчать про протиправну діяльність групи. Крім того, в квартирі одного з її членів правоохоронці виявили порошок білого кольору та медичний шприц з рідиною бурого кольору, яка, зі слів правопорушника, є наркотичним засобом — кокаїном. Вилучене направили на експертизу.
Наразі поліцейськими встановлено дев’ять фактів вчинення правопорушниками дій, пов’язаних з незаконною легалізацією іноземців на території нашої держави. Проводиться перевірка на їх причетність до інших злочинів. Одного зі зловмисників затримано.
Досудове слідство, за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, триває.
Нагадаємо, на сьогоднішній день, на російському кордоні перебуває близько 5 тисяч іноземців, які мають “паспорт уболівальника”, та чекають нагоди щоб через Україну проникнути до Європейського Союзу.