В Одессе женщина выпрыгнула с 9-го этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Одессе 41-летняя женщина погибла, выпрыгнув с девятого этажа жилого дома. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе полиции Одесской области.
"Сегодня, в Киевском районе Одессы, 41-летняя женщина выпрыгнула с девятого этажа жилого дома, в результате чего погибла", - сказали в пресс-службе.
Сейчас причины гибели женщины устанавливаются. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в городе Лозовая Харьковской области 56-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона собственной квартиры, расположенной на девятом этаже.