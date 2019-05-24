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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 122016 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111361 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137585 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144608 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

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В Одессе женщина выпрыгнула с 9-го этажа

В Одессе женщина выпрыгнула с 9-го этажа

Киев  •  УНН

 • 12711 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Одессе 41-летняя женщина погибла, выпрыгнув с девятого этажа жилого дома. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе полиции Одесской области.

"Сегодня, в Киевском районе Одессы, 41-летняя женщина выпрыгнула с девятого этажа жилого дома, в результате чего погибла", - сказали в пресс-службе.

Сейчас причины гибели женщины устанавливаются. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в городе Лозовая Харьковской области 56-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона собственной квартиры, расположенной на девятом этаже.

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