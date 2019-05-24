В Одесі жінка вистрибнула з 9-го поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Одесі 41-річна жінка загинула, вистрибнувши з дев’ятого поверху житлового будинку. Про це журналісту УНН розповіли в прес-службі поліції Одеської області.
“Сьогодні, в Київському районі Одеси, 41-річна жінка вистрибнула з дев’ятого поверху житлового будинку, в результаті чого загинула”, — сказали в прес-службі.
Наразі причини загибелі жінки встановлюються. За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 з приміткою “самогубство” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у місті Лозова Харківської області 56-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з балкону власної квартири, розташованої на дев’ятому поверсі.