В Одессе женщина на элитном авто сбила пешехода

По предварительной информации, водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на пешехода, после чего не справился с управлением и совершил наезд на бетонную стену дома.

"В результате происшествия 25-летняя женщина-пассажир авто погиб на месте, а 26-летняя женщина-водитель и мужчина-пешеход доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Днепре иномарка съехала с проезжей части дороги, сбив при этом дорожное ограждение, и уже на пешеходной зоне совершила наезд на пешехода. В результате ДТП погибли две женщины.