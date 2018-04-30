В Одессе женщина на элитном авто сбила пешехода
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, около 3:00 на улице Среднефонтанской автомобиль совершил наезд на пешехода, после чего наехал на бетонную стену дома. В результате ДТП погиб один человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на пешехода, после чего не справился с управлением и совершил наезд на бетонную стену дома.
"В результате происшествия 25-летняя женщина-пассажир авто погиб на месте, а 26-летняя женщина-водитель и мужчина-пешеход доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Днепре иномарка съехала с проезжей части дороги, сбив при этом дорожное ограждение, и уже на пешеходной зоне совершила наезд на пешехода. В результате ДТП погибли две женщины.