В Одесі жінка на елітному авто збила пішохода
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Учора, 29 квітня, близько 3:00 на вулиці Середньофонтанській автомобіль скоїв наїзд на пішохода, після чого наїхав на бетонну стіну будинку. Внаслідок ДТП загинула одна людина. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Infiniti скоїв наїзд на пішохода, після чого не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонну стіну будинку.
"В результаті події 25-річна жінка-пасажир авто загинула на місці, а 26-річна жінка-водій і чоловік-пішохід доставлені до медичного закладу для надання допомоги", – йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.
Нагадаємо, у Дніпрі іномарка з’їхала з проїжджої частини дороги, збивши при цьому дорожню огорожу, та вже на пішохідній зоні здійснила наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП загинуло двоє жінок.