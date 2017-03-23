В Одессе задержали злоумышленника, который убил и расчленил дачника

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Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 23 марта. УНН. В Лиманский отдел  полиции поступило сообщение одесситки о том, что на собственном дачном участке садового общества Кремидивского сельского совета в емкости для воды она обнаружила останки тела неизвестного мужчины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Во время проверки сообщения установлено, что части найденного тела принадлежали 42-летнему жителю Винницкой области, который в ноябре прошлого года якобы уехал в другую страну на заработки.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В совершении указанного уголовного преступления разоблачен 44-летний мужчина, который последние несколько лет жил вместе с пострадавшим на территории данного садового общества.

Злоумышленник задержан и   взят под стражу. Сейчас он дает признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, пятнадцать лет за решеткой грозит мужчине, который убил и расчленил свою бывшую жену в Херсонской области .

Украинские Национальные Новости

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