В Одессе задержали злоумышленника, который убил и расчленил дачника

Во время проверки сообщения установлено, что части найденного тела принадлежали 42-летнему жителю Винницкой области, который в ноябре прошлого года якобы уехал в другую страну на заработки.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В совершении указанного уголовного преступления разоблачен 44-летний мужчина, который последние несколько лет жил вместе с пострадавшим на территории данного садового общества.

Злоумышленник задержан и взят под стражу. Сейчас он дает признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, пятнадцать лет за решеткой грозит мужчине, который убил и расчленил свою бывшую жену в Херсонской области .