В Одессе задержали злоумышленника, который убил и расчленил дачника
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 марта. УНН. В Лиманский отдел полиции поступило сообщение одесситки о том, что на собственном дачном участке садового общества Кремидивского сельского совета в емкости для воды она обнаружила останки тела неизвестного мужчины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Во время проверки сообщения установлено, что части найденного тела принадлежали 42-летнему жителю Винницкой области, который в ноябре прошлого года якобы уехал в другую страну на заработки.
По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В совершении указанного уголовного преступления разоблачен 44-летний мужчина, который последние несколько лет жил вместе с пострадавшим на территории данного садового общества.
Злоумышленник задержан и взят под стражу. Сейчас он дает признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, пятнадцать лет за решеткой грозит мужчине, который убил и расчленил свою бывшую жену в Херсонской области .