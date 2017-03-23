В Одесі затримали зловмисника, який вбив і розчленував дачника
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 березня. УНН. До Лиманського відділу поліції надійшло повідомлення одеситки про те, що на власній дачній ділянці садового товариства Кремидівської сільської ради в ємності для води вона виявила рештки тіла невідомого чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Під час перевірки повідомлення встановлено, що частини знайденого тіла належали 42-річному мешканцю Вінницької області, який у листопаді минулого року нібито поїхав до іншої держави на заробітки.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення викрито 44-річного чоловіка, який останні кілька років мешкав разом з потерпілим на території даного садового товариства.
Зловмисника затримано та по взято під варту. Зараз він надає зізнавальні свідчення, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Затриманому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, п’ятнадцять років за ґратами загрожує чоловікові, який вбив та розчленував свою колишню дружину на Херсонщині.