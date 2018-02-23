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В Одессе задержали банду угонщиков элитных автомобилей

В Одессе задержали банду угонщиков элитных автомобилей

Киев  •  УНН

 • 11006 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Правоохранители задержали преступную группу, которая занималась угоном автомобилей премиум-класса на территории Одессы с последующим возвращением владельцам за вознаграждение. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.

По информации полиции, сумма выкупа элитных автомобилей составляла от 5 до 10 тыс. долларов США.

“В течение трех месяцев автоугонщики похитили семь дорогих иномарок, три из которых успешно перепродали законным владельцам. Группу задержали оперативники внутренней безопасности НПУ в сотрудничестве с Южно-региональным управлением Государственной пограничной службы Украины и следователями одесской полиции”, – говорится в сообщении.

Оперативная информация о деятельности на территории Одессы группы, которая промышляет незаконным завладением автомобилей поступила в Одесское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в ноябре прошлого года. Целью злоумышленников были автомобили элит-класса, которые они похищали, чтобы вернуть владельцам за солидную сумму.

“Среди угнанных автомобилей – BMW-X, Land Rover, Range Rover, Toyota и Lexus. Стоимость каждого из этих автомобилей составляет более 40-50 тысяч долларов США. Оперативники Одесского УДВБ НПУ установили лиц, причастных к преступлениям. Организатором, а также водителем группы оказался 44-летний одессит, ранее судимый за аналогичные правонарушения, исполнителями были 27-29-летние жители Одессы”, – сообщили в полиции.

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Автомобили злоумышленники похищали с помощью специальных устройств для снятия автомобилей с сигнализации, их открытия и запуска. Далее машину отгоняли в так называемый “отстойник” – заранее арендованный гараж – после чего ждали связи с владельцем машины.

Посредник через определенные коррумпированные связи в правоохранительных органах выходил на контакт с потерпевшим, получал от него названную сумму – от 5 до 10 тыс. долларов США и сообщал об этом сообщникам. После этого “выкупленное” авто доставляли в малолюдные места, где его должен был забрать законный хозяин.

“Внутренней безопасностью НПУ было задокументировано 7 преступных эпизодов деятельности указанной группы и еще 3 неудачных попыток угона. Три элитных автомобиля похитители вернули владельцам. Один из этих автомобилей воры оставили за углом здания одесской полиции. Собрав достаточно фактов преступной деятельности этой группы, правоохранители задержали участников ОПГ. Угонщики как раз выезжали из арендованного гаражного помещения на украденном внедорожнике Lexus, чтобы взять за него выкуп у собственника”, – сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Кроме этого автомобиля во время мероприятий было выявлено еще три похищенные машины: BMW-X5, Land Rover и Range Rover. Полицейские также нашли разнообразные принадлежности для угонов авто и два пистолета с патронами, кустарно переделанные под огнестрельное оружие.

В настоящее время организатор и двое исполнителей задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в ИВС ГУ НП в Одесской области. Кроме того, Одесское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции владеет информацией о причастности к этой преступной схемы отдельных должностных лиц местной полиции.

Напомним, Киевский районный суд Харькова применил меру пресечения в виде ареста в отношении двух мужчин, один из которых является гражданином России, подозреваемых в похищении элитных автомобилей из центра города.

 

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