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В Одесі затримали банду викрадачів елітних автівок

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася викраденням авто преміум-класу на території Одеси з подальшим поверненням власникам за винагороду. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.

За інформацією поліції, сума викупу елітних автомобілів становила від 5 до 10 тис. доларів США.

“Протягом трьох місяців автозлодії викрали сім дорогих іномарок, три з яких успішно перепродали законним власникам. Групу затримали оперативники внутрішньої безпеки НПУ у співпраці з Південно-регіональним управлінням Державної прикордонної служби України та слідчими одеської поліції”, – йдеться у повідомленні.

Оперативна інформація щодо діяльності на території Одеси групи, яка промишляє незаконним заволодінням автомобілів надійшла в Одеське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у листопаді минулого року. Ціллю зловмисників були автомобілі еліт-класу, які вони викрадали, щоб повернути власнику за солідну суму.

“Серед викрадених автомобілів – BMW-X, Land Rover, Range Rover, Toyota та Lexus. Вартість кожного з цих автомобілів становить понад 40-50 тисяч доларів США. Оперативники Одеського УДВБ НПУ встановили осіб, причетних до злочинів. Організатором, а також водієм групи виявився 44-річний одесит, раніше судимий за аналогічні правопорушення, виконавцями були 27-29-річні мешканці Одеси”, – повідомили в поліції.

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Автомобілі зловмисники викрадали за допомогою спеціальних пристроїв для зняття автомобілів із сигналізації, їх відкриття та запуску. Далі машину відганяли на так званий “відстійник” – заздалегідь орендований гараж – після чого чекали зв'язку з власником машини.

Посередник через певні корумповані зв'язки у правоохоронних органах виходив на контакт з потерпілим, отримував від нього названу суму – від 5 до 10 тисяч доларів США та повідомляв про це спільників. Відразу по тому “викуплене” авто відганялося у малолюдне місце, де його мав забрати законний господар.

“Внутрішньою безпекою НПУ було задокументовано 7 злочинних епізодів діяльності зазначеної групи та ще 3 невдалі спроби угону. Три елітних автомобіля викрадачі повернули власникам. Один з цих автомобілів злодії залишили за рогом будівлі одеської поліції. Зібравши достатньо фактів злочинної діяльності цієї групи, правоохоронці затримали учасників ОЗГ. Злодії саме виїжджали з орендованого гаражного приміщення на поцупленому позашляховику Lexus, щоб взяти за нього викуп у власника”, – повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Крім цієї автівки під час заходів було виявлено ще три викрадених авто: BMW-X5, Land Rover та Range Rover. Поліцейські також знайшли різноманітне приладдя для викрадення авто та два пістолети з набоями, кустарно перероблені під вогнепальну зброю.

На теперішній час організатор та двоє виконавців затримані в порядку ст.208 КПК України та поміщені до ІТТ ГУ ПН в Одеській області. Крім того, Одеське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції володіє інформацією щодо причетності до цієї злочинної схеми окремих посадовців місцевої поліції.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова застосував запобіжний захід у вигляді арешту щодо двох чоловіків, один з яких є громадянином Росії, підозрюваних у викраденні елітних автомобілів з центру міста.

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