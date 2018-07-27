В Одессе осудили водителя, который задавил двух пешеходов и оставил их умирать
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Одессе виновник ДТП, который оставил умирать двух сбитых пешеходов, приговорен к 9 годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.
“Мужчина признан судом виновным в совершении смертельного ДТП и оставлении без помощи пострадавших (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины). Виновник ДТП приговорен к 9 годам лишения свободы. Кроме того, по решению суда осужденного на 3 года лишили права управлять транспортными средствами”, - говорится в сообщении.
Установлено, что ночью в марте 2017 года 27-летний водитель неисправного “ВАЗ-21074” по автодороге “Овидиополь-Петродолинское” сбил двух пешеходов на краю проезжей части. От полученных повреждений 20-летний и 15-летний парни погибли на месте преступления.
Совершив ДТП, водитель скрылся с места преступления и оставил пешеходов в беспомощном состоянии, хотя мог предоставить им помощь. Результаты экспертизы показали наличие алкоголя в его крови.
Напомним, военный получил суровый приговор за ДТП с гибелью 3 человек из-за пьянства.
Как сообщал УНН, Кабмин применит системные меры против ДТП.