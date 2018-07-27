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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35854 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100994 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123089 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130697 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168492 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153117 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140907 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130436 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180818 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Одессе осудили водителя, который задавил двух пешеходов и оставил их умирать

В Одессе осудили водителя, который задавил двух пешеходов и оставил их умирать

Киев  •  УНН

 • 10418 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Одессе виновник ДТП, который оставил умирать двух сбитых пешеходов, приговорен к 9 годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.

“Мужчина признан судом виновным в совершении смертельного ДТП и оставлении без помощи пострадавших (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины). Виновник ДТП приговорен к 9 годам лишения свободы. Кроме того, по решению суда осужденного на 3 года лишили права управлять транспортными средствами”, - говорится в сообщении.

Установлено, что ночью в марте 2017 года 27-летний водитель неисправного “ВАЗ-21074” по автодороге “Овидиополь-Петродолинское” сбил двух пешеходов на краю проезжей части. От полученных повреждений 20-летний и 15-летний парни погибли на месте преступления.

Совершив ДТП, водитель скрылся с места преступления и оставил пешеходов в беспомощном состоянии, хотя мог предоставить им помощь. Результаты экспертизы показали наличие алкоголя в его крови.

Напомним, военный получил суровый приговор за ДТП с гибелью 3 человек из-за пьянства.

Как сообщал УНН, Кабмин применит системные меры против ДТП.

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