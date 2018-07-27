В Одесі засудили водія, який задавив двох пішоходів і залишив їх помирати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Одесі винуватця ДТП, який залишив помирати двох збитих пішоходів, засуджено до 9 років ув’язнення. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, передає УНН.
“Судом чоловіка визнано винним у скоєнні смертельної ДТП та залишенні без допомоги потерпілих (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України). Винуватця дорожньо-транспортної пригоди засуджено до 9 років позбавлення волі. Крім того за рішенням суду засудженого на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами”, — йдеться у повідомленні.
З’ясовано, що вночі у березні 2017 року 27-річний водій несправного “ВАЗ-21074” по автодорозі “Овідіополь-Петродолинське” збив двох пішоходів на краю проїжджої частини. Від отриманих ушкоджень 20-річний та 15-річний хлопці загинули на місці злочину.
Скоївши ДТП, водій зник з місця злочину та залишив пішоходів у безпорадному стані, хоча мав змогу надати їм допомогу. Результати експертизи засвідчили наявність алкоголю у його крові.
Нагадаємо, військовий отримав суворий вирок за ДТП із загибеллю 3 осіб через пияцтво.
Як повідомляв УНН, Кабмін застосує системні заходи проти ДТП.