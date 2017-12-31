В Одессе зарезали фельдшера "скорой", когда он снимал деньги с банкомата

"Убийство произошло в Суворовском районе. По горячим следам задержаны трое злоумышленников, которые зарезали молодого 35-летнего мужчину. Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезанная подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой", - отметил Головин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В общежитии харьковского ВУЗа иностранец устроил резню

Сейчас выясняются все обстоятельства убийства. В свою очередь, коллеги погибшего уточнили, что Андрей Овчинников работал фельдшером 3-й подстанции в бригаде скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подросток на Прикарпатье зарезал односельчанина