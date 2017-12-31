В Одесі зарізали фельдшера "швидкої", коли він знімав гроші із банкомату
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Троє зловмисників позбавили життя чоловіка, який намагався зняти гроші із банкомату. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП в Одеській області, передає кореспондент УНН.
“Вбивство сталося у Суворівському районі. За гарячими слідами затримано трьох зловмисників, які зарізали молодого 35-річного чоловіка. Побутова вулична сварка переросла у різанину. Від отриманих травм — прорізана підключична область та поперек, чоловік помер у кареті швидкої”, — зазначив Головін.
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Наразі з’ясовуються всі обставини вбивства. У свою чергу, колеги загиблого уточнили, що Андрій Овчинніков працював фельдшером 3-ї підстанції у бригаді швидкої допомоги.
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