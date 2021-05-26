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В Одессе запустили фейк о массовой вакцинации от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. В Одессе запустили фейк о массовой вакцинации от COVID-19, что якобы была запланирована на 29-30 апреля. В Одесском областном центре общественного здоровья отмечают, что данная информация фейк и просят не распространять ее в соцсетях, передает УНН.

В Одессе запустили фейк о массовой вакцинации от COVID-19

Цитата

"Информация о том, что 29-30 мая в Одессе будет проводиться массовая вакцинация всех зарегистрированных в приложении Дия не соответствует действительности! Большая просьба ко всем - не распространять такие сообщения в соцсетях", - говорится в сообщении.

Детали

В областном центре добавили, что Одесса, действительно, вошла в первую тройку украинских городов, которые будут создавать большие прививочные центры, однако ни места таких центров, ни точные даты их запуска еще не определены и не утверждены. Как только мы получим точную информацию, мы официально сообщим об этом СМИ и общественность.

"... зарегистрироваться на портале или в приложении Дия лишним не будет в любом случае. Данные из письма ожидания постоянно обрабатываются, поэтому зарегистрированные лица из приоритетных групп могут таким образом получить прививку", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 2189000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 мая - почти 3,4 тысячи, что больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом несколько меньше, чем накануне - 208.

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