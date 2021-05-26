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В Одесі запустили фейк про масову вакцинацію від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. В Одесі запустили фейк про масову вакцинацію від COVID-19, що нібито була запланована на 29-30 квітня. В Одеському обласному центрі громадського здоров'я зазначають, що дана інформація фейк і просять не поширювати її у соцмережах, передає УНН.

В Одесі запустили фейк про масову вакцинацію від COVID-19

Цитата

"Інформація про те, що 29-30 травня в Одесі проводитиметься масова вакцинація всіх зареєстрованих у додатку ДІЯ не відповідає дійсності! Велике прохання до всіх - не розповсюджувати такі повідомлення у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В обласному центрі додали, що Одеса, дійсно, увійшла у першу трійку українських міст, які створюватимуть великі вакцинальні центри, проте ані місця таких центрів, ані точні дати іх запуску ще не визначені і не затверджені. Щойно ми матимемо точну інформацію, ми офіційно повідомимо про це ЗМІ та громадськість.

"... зареєструватися на порталі чи в додатку ДІЯ зайвим не буде в будь-якому разі. Дані з листа очікування постійно обробляються, тож зареєстровані особи з пріоритетних груп мають змогу таким чином отримати щеплення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,189 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 травня, - майже 3,4 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу при цьому дещо менше, ніж напередодні - 208.

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