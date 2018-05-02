В Одессе "минировали" Киевский райсуд
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Аноним сообщил о минировании Киевского районного суда г. Одесса. В результате проверки информация о минировании не подтвердилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Одесской области.
"В 16:50 на линию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Киевский районный суд Одессы заминирован. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнической управления ГУНП", - говорится в сообщении.
На время проверки эвакуировали 150 человек. В ее результате взрывоопасных веществ или устройств не обнаружили. Работу суда возобновили.
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Напомним, полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании здания СБУ в городе Энергодар Запорожской области.