В Одесі "замінували" Київський райсуд
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Анонім повідомив про мінування Київського районного суду м. Одеса. В результаті перевірки інформація про мінування не підтвердилася. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП Одеської області.
"О 16:50 на лінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Київський районний суд м. Одеси замінований. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи з собаками та працівники Вибухотехнічного управління ГУНП", – зазначено в повідомленні.
На час перевірки евакуювали 150 осіб. В її результаті вибухонебезпечних речовин чи пристроїв не виявили. Роботу суду поновили.
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Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який повідомив про замінування будівлі СБУ в місті Енергодар Запорізької області.