В Одессе "заминировали" аэропорт, горсовет и СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Полиция Одессы проверяет информацию о минировании Международного аэропорта, Одесского городского совета и СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
"Одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов на территории города. Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7:40 в полицию поступило анонимное сообщение - Международный аэропорт Одесский городской совет и СБУ", - говорится в сообщении.
Указано, что пока сообщения о минировании проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.
Напомним, в Полтаве нетрезвый харьковчанин "заминировал" один из вокзалов, но был задержан на другом.