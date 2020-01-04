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У Полтаві нетверезий харків'янин "замінував" один із вокзалів, але був затриманий на іншому

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У суботу невідомий повідомив про замінування залізничного вокзалу "Полтава-Південна". Поліція Полтави встановила особу псевдомінера - 28-річного мешканець Харківщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння на території вокзалу "Полтава-Київська". Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Полтавщини, передає УНН.

Так, 4 січня близько 8-ої ранку до поліції зателефонував анонім, який повідомив про замінування залізничного вокзалу "Полтава-Південна". На місце одразу прибули наряди поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, лікарі та інші представники правоохоронних органів. Вокзал ретельно обстежили. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Упродовж півгодини поліцейським вдалося вирахувати "псевдомінера". Особу зняли з потяга на залізничному вокзалі "Полтава-Київська". Фігурантом виявився 28-річний мешканець Харківщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. З метою гарантування безпеки громадян, поліцейські вибухотехнічної служби обстежили й територію вокзалу "Полтава-Київська". Небезпечних предметів також не було виявлено.

Наразі фігуранта доставлено до відділення поліції, де з ним працюють слідчі. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 259 ККУ. Санкція статті передбачає покарання до 6-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві 1 січня екстрені служби виїжджали на повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу.

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