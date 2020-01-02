У Києві після Нового року "мінували" залізничний вокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві 1 січня екстрені служби виїжджали на повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у місті Києві.
"Для надання допомоги іншим службам столиці рятувальні підрозділи задіювалися 4 рази. З яких одного разу було здійснено виїзд на замінування об’єктів міста, а саме Центрального залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що 1 січня рятувальники сім разів виїжджали на хибні виклики, ще 2 рази - для забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів.
Повідомляється, що загиблих та постраждалих виявлено не було.
Нагадаємо, у перший день 2020 року в Києві сталося 17 пожеж.