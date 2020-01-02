В Киеве после Нового года "минировали" железнодорожный вокзал
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве 1 января экстренные службы выезжали на сообщения о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.
"Для оказания помощи другим службам столицы спасательные подразделения задействовались 4 раза. Из каких в одном из случаев был осуществлен выезд на заминирование объектов города, а именно Центрального железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.
Также указано, что 1 января спасатели семь раз выезжали на ложные вызовы, еще 2 раза - для обеспечения общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.
Сообщается, что погибших и пострадавших обнаружено не было.
Напомним, в первый день 2020 года в Киеве произошло 17 пожаров.