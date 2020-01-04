В Полтаве нетрезвый харьковчанин "заминировал" один из вокзалов, но был задержан на другом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. В субботу неизвестный сообщил о заминировании железнодорожного вокзала "Полтава-Южная". Полиция Полтавы установила личность псевдоминера - 28-летнего житель Харьковской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения на территории вокзала "Полтава-Киевская". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

Так, 4 января около восьмого утра в полицию позвонил аноним, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала "Полтава-Южная". На место сразу прибыли наряды полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Вокзал тщательно обследовали. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

В течение получаса полицейским удалось вычислить "псевдоминера". Личность сняли с поезда на железнодорожном вокзале "Полтава-Киевская". Фигурантом оказался 28-летний житель Харьковской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. С целью обеспечения безопасности граждан, полицейские взрывотехнической службы обследовали и территорию вокзала "Полтава-Киевская". Опасных предметов также не было обнаружено.

Сейчас фигурант доставлен в отделение полиции, где с ним работают следователи. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР за квалифицирующими признаками части 1 статьи 259 УК. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве 1 января экстренные службы выезжали на сообщения о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

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