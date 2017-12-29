В Одессе за ночь сгорело два автомобиля
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пожарные Одессы ликвидировали возгорание двух автомобилей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
"3:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Renault Kangoo по улице Академика Филатова. В течение 20 минут спасатели локализовали и ликвидировали возгорание на площади 5 кв.м", - говорится в сообщении.
Через час аналогичное возгорание легкового автомобиля "Toyota Corola" произошло на улице 40 лет Обороны Одессы.
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Пока причины пожаров устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.