В Одесі за ніч згоріло два автомобілі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Вогнеборці Одеси ліквідували загорання двох автомобілів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
“03:45 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля Renault Kangoo по вулиці Академіка Філатова. Протягом 20 хвилин рятувальники локалізували та ліквідували загорання на площі 5 м.кв",- йдеться у повідомленні.
Через годину аналогічне загорання легкового автомобіля “Toyota Corola” сталося на вулиці 40 років Оборони Одеси.
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Наразі причини пожеж встановлюються. Загиблих та постраждалих немає.