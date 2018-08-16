В Одессе с пятого этажа выпал малыш

"Сегодня с пятого этажа выпал ребенок. Сейчас он находится в реанимации", - написала Любушкина.

По словам волонтера, семья благополучная. Сейчас объявлено о сборе помощи для мальчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице за сутки четыре человека выпало из многоэтажек

Напомним, трехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже многоэтажки в Хмельницком.

Как сообщал УНН, во Львове в результате падения из окна поликлиники погиб человек.