В Одессе с пятого этажа выпал малыш
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня с окна пятого этажа в Одессе выпал двухлетний мальчик. Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Любовь Любушкина, передает УНН.
"Сегодня с пятого этажа выпал ребенок. Сейчас он находится в реанимации", - написала Любушкина.
По словам волонтера, семья благополучная. Сейчас объявлено о сборе помощи для мальчика.
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Напомним, трехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже многоэтажки в Хмельницком.
Как сообщал УНН, во Львове в результате падения из окна поликлиники погиб человек.