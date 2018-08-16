В Одесі з п'ятого поверху випав малюк
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні із вікна п’ятого поверху в Одесі випав дворічний хлопчик. Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Любов Любушкіна, передає УНН.
"Сьогодні з п'ятого поверху випав малюк. Зараз він перебуває у реанімації", - написала Любушкіна.
За словами волонтера, сім'я благополучна. Наразі оголошено про збір допомоги для хлопчика.
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Нагадаємо, трирічна дитина випала з вікна на п'ятому поверсі багатоповерхівки у Хмельницькому.
Як повідомляв УНН, у Львові внаслідок падіння з вікна поліклініки загинув чоловік.