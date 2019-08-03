В Одессе из квартиры многоэтажки выбросили гранату во двор
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В пятницу 47-летний нетрезвый житель многоэтажки из хулиганских побуждений из окна квартиры на девятом этаже на проспекте Небесной Сотни в Одессе бросил гранату. По счастливой случайности, взрыв не произошел и никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Во время осмотра места происшествия полицией изъято металлические предметы, внешне похожие на корпус гранаты РГД-5 и чеку. Полицией установлено лицо, причастное к указанному правонарушению.
В ходе осмотра дома полицией изъято еще несколько предметов, похожих на гранаты.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Киевской области мужчина угрожал жене гранатой во время ссоры.