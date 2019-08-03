В Одесі з квартири багатоповерхівки викинули гранату у двір
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У п'ятницю 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі на проспекті Небесної Сотні в Одесі кинув гранату. Завдяки щасливому випадку, вибух не відбувся і ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.
Під час огляду місця події поліцією вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал. Поліцією встановлено особу, причетну до вказаного правопорушення.
В ході огляду оселі чоловіка поліцією вилучено ще декілька предметів, схожих на гранати.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.
Нагадаємо, на Київщині чоловік погрожував дружині гранатою під час сварки.