В Одесі з квартири багатоповерхівки викинули гранату у двір

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У п'ятницю 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі на проспекті Небесної Сотні в Одесі кинув гранату. Завдяки щасливому випадку, вибух не відбувся і ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.