В Одессе в результате ДТП машина въехала в автосалон

"В результате столкновения двух авто один из них въехал в помещение автосалона Mazda (через входную дверь). Пострадавших нет, есть несущественные повреждения (сколы) на двух автомобилях, припаркованных в автосалоне", - отметили в патрульной полиции.

Как сообщал УНН, нетрезвый священник, которого 10 февраля во селе Марковцы Ивано-Франковской области остановили полицейские во время патрулирования дороги, объяснил свое состояние святым причастием.