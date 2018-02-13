В Одесі внаслідок ДТП машина в'їхала в автосалон
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні в результаті ДТП автомобіль в'їхав у приміщення автосалону. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
"В результаті зіткнення двох авто, один із них в'їхав в приміщення автосалону Mazda (через вхідні двері). Постраждалих немає, є несуттєві пошкодження (сколи) на двох автомобілях, припаркованих в автосалоні," - зазначили в патрульній поліції.
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