В Одесі внаслідок ДТП машина в'їхала в автосалон

"В результаті зіткнення двох авто, один із них в'їхав в приміщення автосалону Mazda (через вхідні двері). Постраждалих немає, є несуттєві пошкодження (сколи) на двох автомобілях, припаркованих в автосалоні," - зазначили в патрульній поліції.

Як повідомляв УНН, нетверезий священик, якого 10 лютого у селі Марківці Івано-Франківської області зупинили поліцейські під час патрулювання дороги, пояснив свій стан святим причастям.