В Одессе отсутствует водоснабжение - водоканал
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Одессе проблемы с водоснабжением из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий. Об этом сообщает филиал Инфоксводоканал, передает УНН.
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«Уважаемые потребители! В настоящее время обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. Возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала», - говорится в сообщении.
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