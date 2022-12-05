В Одессе отсутствует водоснабжение - водоканал

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«Уважаемые потребители! В настоящее время обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. Возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала», - говорится в сообщении.

Дополнение

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что российские оккупанты уже выпустили первую волну ракет, их может быть несколько.