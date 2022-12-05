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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41543 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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В Одесі відсутнє водопостачання - водоканал

В Одесі відсутнє водопостачання - водоканал

Київ • УНН

 • 1602865 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Одесі проблеми з водопостачанням через знеструмлення всіх насосних станцій та резервних ліній. Про це повідомляє філія Інфоксводоканал, передає УНН.

Цитата

«Шановні споживачі! Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої зі зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що російські окупанти вже випустили першу хвилю ракет, їх може бути декілька.

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