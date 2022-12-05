В Одесі відсутнє водопостачання - водоканал

Цитата

«Шановні споживачі! Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої зі зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що російські окупанти вже випустили першу хвилю ракет, їх може бути декілька.