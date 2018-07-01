В Одессе прошли торжества по случаю Дня Военно-Морских сил ВСУ

В Одессе основные мероприятия состоялись на причале Морского вокзала. Праздник начался с церемонии включения в состав ВМС ВСУ малых бронированных артиллерийских катеров "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг" и "Никополь". Традиционно на кораблях и катерах подняли государственный флаг Украины, флаг ВМС и флаги расцвечивания. Личному составу были вручены государственные и ведомственные награды. После этого катерные тактические группы в открытом море продемонстрировали одесситам и гостям праздника свои технические способности.

Кроме того, все желающие в течение дня могут подняться на борт фрегата "Гетман Сагайдачный".

Напомним, в течение двух дней в Морском вокзале Одессы организован открытый доступ граждан на военные корабли ВМС ВСУ.

Как сообщал УНН, сегодня, 1 июля, отмечают День Военно-Морских сил ВСУ.