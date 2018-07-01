В Одесі відбулись урочистості з нагоди Дня Військово-Морських сил ЗСУ
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні в Одесі та інших гарнізонах Військово-Морських сил Збройних Сил України пройшли урочисті заходи з нагоди Дня ВМС України, передає кореспондент УНН.
В Одесі основні заходи відбулися на причалі Морського вокзалу. Свято розпочалося із церемонії включення до складу ВМС ЗСУ малих броньованих артилерійських катерів "Вишгород", "Лубни", "Кременчук" та "Нікополь". Традиційно на кораблях та катерах підняли державний прапор України, прапор ВМС та прапори розцвічування. Особовому складу було вручено державні й відомчі відзнаки. Після цього катерні тактичні групи у відкритому морі продемонстрували одеситам та гостям свята свої технічні спроможності.
Крім того, усі охочі протягом дня можуть піднятися на борт фрегата "Гетьман Сагайдачний".
Нагадаємо, упродовж двох днів на Морському вокзалі Одеси організовано відкритий доступ громадян на військові кораблі ВМС ЗСУ.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 1 липня, відзначають день Військово-Морських сил ЗСУ.