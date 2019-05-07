В Одессе группировка продавала криминалитету оружие из зоны ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Правоохранители блокировали в Одессе деятельность международной группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Одессы, в том числе гражданин РФ и гражданин одной из соседних стран скупали оружие, незаконно вывезенное из района проведения операции Объединенных сил для перепродажи.
"Также злоумышленники занимались переработкой травматического оружия в боевое для сбыта, в частности представителям криминальных кругов", - сообщили в СБУ.
Оперативники задокументировали факт реализации злоумышленниками двух гранат Ф-1 и пистолета Макарова. Двух участников группировки задержали в Одессе при попытке продажи револьвера системы "Наган".
"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства трех других фигурантов дела правоохранители изъяли шесть гранат и запалы к ним, более 350 патронов различного калибра. Также обнаружено составные части огнестрельного оружия, оборудование для переработки оружия и изготовления боеприпасов", - добавили в пресс-службе.
Сейчас трем участникам группировки объявлено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.
Напомним, в Киевской области во время операции "Сирена" полицейские задержали автомобиль с оружием.