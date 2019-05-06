У Київській області під час операції “Сирена” поліцейські затримали автомобіль зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В смт. Баришівка Київської області вчора, 5 травня, поліція під час операції “Сирена” затримала автомобіль “ВАЗ-2104” зі зброєю. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
“Водієм виявився 36-річний житель міста Черкаси, який керував автівкою без відповідних документів. Також в автомобілі знаходився 33-річний пасажир-черкащанин. Під час проведення невідкладного обшуку в салоні автівки працівники поліції виявили два пістолети „Макарова“ з глушниками, револьвер та набої”, — йдеться у повідомленні.
Водій чинив супротив працівнику поліції під час проведення слідчих дій.
Наразі жителів міста Черкаси перевіряють на причетність до скоєння злочинів з використанням зброї.
Поліцією встановлено, що чоловіки вже мали проблеми з законом.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Також під час операції “Сирена” працівники поліції поблизу столиці зупинили автомобіль Chery, в салоні якого виявлено та вилучено 11 пакетів речовини, схожої на амфетамін, металевий кастет та пістолет.
Вилучені речові докази направлено на проведення експертизи.
Триває слідство.
Нагадаємо, триває спецоперація “Сирена”, введена правоохоронцями Київської області вранці 5 травня після вбивства заступника начальника Баришівського відділення поліції.