В Киевской области во время операции "Сирена" полицейские задержали автомобиль с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В пгт. Барышевка Киевской области вчера, 5 мая, полиция во время операции "Сирена" задержала автомобиль "ВАЗ-2104" с оружием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
“Водителем оказался 36-летний житель города Черкассы, который руководил автомобилем без соответствующих документов. Также в автомобиле находился 33-летний пассажир черкащанин. При проведении неотложного обыска в салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили два пистолета „Макарова“ с глушителями, пистолет и патроны”, - говорится в сообщении.
Водитель оказал сопротивление работнику полиции во время проведения следственных действий.
Сейчас жителей города Черкассы проверяют на причастность к совершению преступлений с использованием оружия.
Полицией установлено, что мужчины уже имели проблемы с законом.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Также во время операции “Сирена” работники полиции вблизи столицы остановили автомобиль Chery, в салоне которого обнаружено и изъято 11 пакетов вещества, похожего на амфетамин, металлический кастет и пистолет.
Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертизы.
Продолжается следствие.
Напомним, продолжается спецоперация “Сирена”, введена правоохранителями Киевской области утром 5 мая после убийства заместителя начальника Барышевского отделение полиции.