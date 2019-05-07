В Одесі угруповання продавало криміналітету зброю з зони ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Правоохоронці блокували в Одесі діяльність міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Оперативники спецслужби встановили, що п’ятеро мешканців Одеси, в тому числі громадянин РФ та громадянин однієї з сусідніх країн, скуповували зброю, незаконно вивезену з району проведення операції Об’єднаних сил для перепродажу.
"Також зловмисники займалися переробкою травматичної зброї на бойову для збуту, зокрема представникам кримінальних кіл", - повідомили у СБУ.
Оперативники задокументували факт реалізації зловмисниками двох гранат Ф-1 та пістолету Макарова. Двох учасників угруповання затримали в Одесі під час спроби продажу револьверу системи "Наган".
"Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання трьох інших фігурантів справи правоохоронці вилучили шість гранат та запали до них, понад 350 набоїв різного калібру. Також виявлено складові частини вогнепальної зброї, обладнання для переробки зброї та виготовлення боєприпасів", - додали у прес-службі.
Наразі трьом учасникам угруповання оголошено про підозру в скоєнні злочину. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.
Нагадаємо, у Київській області під час операції "Сирена" поліцейські затримали автомобіль зі зброєю.