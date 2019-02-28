В Одессе у женщины с авто похитили деньги и драгоценности на сумму более 40 тыс. долларов

Происшествие произошло на парковке одного из торговых центров. Женщина припарковала свой Nissan x trail. В этот момент к авто подбежал неизвестный и открыл дверь авто выхватил сумку с ценностями. После чего с похищенным скрылся в неизвестном направлении.



Как стало известно в сумке были деньги на общую сумму более 37 000 долларов и драгоценности ориентировочной стоимостью 90 000 гривен.



Полиция начала досудебное расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж).



Как сообщал УНН, многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу.