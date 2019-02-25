Багатодітна матір скоїла крадіжку, аби здати кошти в школу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Кіровоградській області багатодітна матір скоїла крадіжку, аби здати кошти в школу. Жінка 11 червня 2018 року проникла на територію чужого домоволодіння і з приміщення будинку викрала чавунну плиту пічного опалення, три металеві труби, чавунний котел парового опалення та металеві кутники. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
З місця вчинення злочину зникла, викраденим розпорядилася на власний розсуд.
Обвинувачена заподіяла потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 810 грн 96 коп.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бухгалтера судитимуть за крадіжку грошей власного підприємства
Жінка у суді підтвердила, що дійсно скоїла крадіжку металевих речей з будинку потерпілої, оскільки їй терміново потрібні були кошти, щоб здати в школу. Жінка утримує трьох неповнолітніх дітей.
Маловисківський районний суд визнав її винною у вчиненні злочину і призначив покарання – рік умовно.
Нагадаємо, за крадіжки на три тисячі гривень підлітку загрожує 6 років за ґратами.