Многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 29311 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117820 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121070 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123478 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122040 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153612 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117279 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145163 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу

Многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу

Киев  •  УНН

 • 12978 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Кировоградской области многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу. Женщина 11 июня 2018 года проникла на территорию чужого домовладения и из помещения дома похитила чугунную плиту печного отопления, три металлические трубы, чугунный котел парового отопления и металлические уголки. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.

С места совершения преступления женщина исчезла, похищенным распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемая причинила потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 810 грн 96 коп.

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Женщина в суде подтвердила, что действительно совершила кражу металлических вещей из дома потерпевшей, поскольку ей срочно нужны были средства, чтобы сдать в школу. Женщина удерживает трех несовершеннолетних детей.

Кировоградский районный суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание - год условно.

Напомним, за кражи на три тысячи гривен подростку грозит 6 лет за решеткой.

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