В Одесі у жінки з авто викрали гроші та коштовності на суму понад 40 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Одесі невідомі пограбували місцеву жительку, викравши з її авто гроші та коштовності на загальну суму понад 40 доларів. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася на парковці одного з торговельний центрів. Жінка припаркувала свій Nissan x trail. У цей момент до авто підбіг невідомий та відчинивши двері авто вихопив сумку з цінностями. Після чого з награбованим зник у невідомому напрямку.
Як стало відомо у сумці були гроші на загальну суму понад 37 тисяч доларів та коштовності орієнтовною вартістю 90 тисяч гривень.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 186 КК України (грабіж).
Як повідомляв УНН, багатодітна матір скоїла крадіжку, аби здати кошти в школу.