В Одессе мужчину посреди улицы ограбили на миллион 700 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Одессе посреди улицы произошло ограбление в результате которого злоумышленники завладели пакетом с деньгами на сумму ориентировочно 1700000 гривен. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Предварительно установлено, что мужчина встретился с другим, от которого получил пакет с деньгами, для передачи своему другу - частному предпринимателю.
Забрав деньги человек направился к своему авто и тут на него напали неизвестные, которые толкнули его и забрали пакет. После чего злоумышленники скрылись с места преступления на мотоцикле.
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Начато расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж).
Как сообщал УНН, в Днепрпетровской области неизвестные с ружьем ограбили предпринимателя.