В Одесі чоловіка серед вулиці пограбували на мільйон 700 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Одесі серед вулиці сталося пограбування в результаті якого зловмисники заволоділи пакунком з грошима на суму орієнтовно 1 млн 700 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Попередньо встановлено, що чоловік зустрівся з іншим, від якого отримав пакунок з грошима, для передачі своєму другові – приватному підприємцю.
Забравши гроші чоловік попрямував до свого авто і тут на нього напали невідомі, які штовхнули його та забрали пакунок. Після чого зловмисники зникли з місця злочину на мотоциклі.
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Розпочато розслідування за ст. 186 КК України (грабіж).
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