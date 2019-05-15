У Львові пограбували реабілітаційний центр, який допомагає пораненим
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Львові знову пограбували реабілітаційний центр "Фенікс", який від початку російсько-української війни допомагає учасникам бойових дій та їхнім родинам. Про це повідомила волонтерка Марія Петришин, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Чергове пограбування центру "Фенікс"! Вкрали усю апаратуру!" - повідомила Петришин.
Як пише видання, реабілітаційний центр "Фенікс" був створений з ініціативи громадських активістів одразу після початку війни на Сході, коли почали прибувати поранені бійці, які потребували реабілітації.
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Центром керує один із кращих лікарів-неврологів, реабілітолог Андрій Посікіра.
За даними видання, "Фенікс" розташований на території Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській у Львові.
Нагадаємо, що це вже не перший напад на реабілітаційний центр. 31 жовтня 2018 року невідомі зловмисники напали на Центр допомоги учасникам АТО "Фенікс".