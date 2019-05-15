Во Львове ограбили реабилитационный центр, который помогает раненым
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Во Львове снова ограбили реабилитационный центр "Феникс", который с начала российско-украинской войны помогает участникам боевых действий и их семьям. Об этом сообщила волонтер Мария Петрушин, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Очередное ограбление центра "Феникс"! Украли всю аппаратуру!" - сообщила Петрушин.
Как пишет издание, реабилитационный центр "Феникс" был создан по инициативе общественных активистов сразу после начала войны на Востоке, когда стали прибывать раненые бойцы, которые нуждались в реабилитации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черкасской области неизвестные ограбили пенсионеров
Центром руководит один из лучших врачей-неврологов, реабилитолог Андрей Посикира.
По данным издания, "Феникс" расположен на территории Львовской областной государственной клинической психиатрической больницы на ул. Кульпарковской во Львове.
Напомним, что это уже не первое нападение на реабилитационный центр. 31 октября 2018 года неизвестные злоумышленники напали на Центр помощи участникам АТО "Феникс".