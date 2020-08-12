В Одессе в бассейне спорткомплекса умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В бассейне одного из спорткомплексов Киевского района Одессы умер мужчина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"49-летний мужчина умер в бассейне в одном из спорткомплексов Киевского района Одессы. На теле погибшего признаков насилия не обнаружено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления причины смерти тело умершего направили в областное экспертное бюро.
"Сейчас следователями территориального отделения полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, за прошлые сутки на водоемах Украины погибло 10 человек.