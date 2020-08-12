В Одесі у басейні спорткомплексу помер чоловік

"49-річний чоловік помер у басейні в одному зі спорткомплексів Київського району Одеси. На тілі загиблого ознак насилля не виявлено", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для встановлення причини смерті тіло померлого направили до обласного експертного бюро.

"Наразі слідчими територіального відділення поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть", – додали в поліції.

Як повідомляв УНН, упродовж минулої доби на водоймах України загинуло 10 людей.