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В Одесі у басейні спорткомплексу помер чоловік

В Одесі у басейні спорткомплексу помер чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У басейні одного зі спорткомплексів Київського району Одеси помер чоловік. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.

"49-річний чоловік помер у басейні в одному зі спорткомплексів Київського району Одеси. На тілі загиблого ознак насилля не виявлено", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для встановлення причини смерті тіло померлого направили до обласного експертного бюро.

"Наразі слідчими територіального відділення поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть", – додали в поліції.

Як повідомляв УНН, упродовж минулої доби на водоймах України загинуло 10 людей.

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