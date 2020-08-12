За минулу добу в України втопилося 10 людей

"За оперативними даними, станом на 12 серпня, на водних об’єктах України від початку місяця загинуло 77 осіб, з них — 3 дітей. Вдалося врятувати 34 людини, у тому числі 4 дитини. Зокрема, лише минулої доби на водоймах загинуло 10 людей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Немишлянському районі Харківщини підліток впав з дамби Кулиничівського водосховища та втопився.

Нагадаємо, у Києві з протоки неподалік Великої Кільцевої дороги витягли тіло жінки.