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У Києві з водойми дістали тіло жінки

У Києві з водойми дістали тіло жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У Києві з протоки неподалік Великої Кільцевої дороги витягли тіло жінки. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Києва.

“12 липня, о 01:16 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в протоці Борщагівка, неподалік від Великої Кільцевої дороги, знайдено тіло людини.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Тіло жінки 1966 року народження знаходилося на поверхні води на відстані 10 м від берега”, — йдеться у повідомленні.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження, рятувальники дістали тіло до берегу та передали слідчо-оперативній групі для встановлення усіх обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, всього з початку 2020 року на водних об’єктах Києва врятовано 6 осіб, загинуло 26 осіб.

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